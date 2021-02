Biographie

Personnages créés en 1976 par les comédiens Dan Aykroyd (Elwood Blues) et John Belushi ("Joliet" Jake Blues) dans le cadre du Saturday Night Live, les Blues Brothers connaissent un tel succès que le duo décide de se lancer sur le circuit rhythm & blues, livrant le live A Briefcase of Blues en 1978. Le phénomène grandissant, c'est un long-métrage réalisé par John Landis qui voit le jour en 1980, voyant défiler les prestations musicales d'Aretha Franklin à James Brown en passant par Cab Calloway, Ray Charles ou John Lee Hooker, devenant un véritable film culte flanqué d'une bande originale s'imposant comme un best seller à long terme. Si le duo livre l'album Made in America la même année, sa trajectoire est tragiquement interrompue par le décès de Belushi en 1982. © TiVo