Biographie

Projet initialement créé pour canaliser les élans créatifs de Kim Deal (bassiste et chanteuse évoluant dans l'ombre de Frank Black dans les Pixies) et Tanya Donelly (guitariste évoluant dans l'ombre de Kristin Hersh dans Throwing Muses), The Breeders s'impose en 1990 avec l'album Pod, paru chez 4AD et proposant une rencontre des pus heureuses entre les velléités de chacune des deux artistes. Dès 1992, c'est Kelley Deal (soeur de Kim), qui remplace Donelly au poste de guitariste, enregistrant le maxi Safari avant que le groupe n'explose pour de bon grâce au tonitruant single "Cannonball", issu du second opus du groupe, Last Splash, paru en 1993. Pourtant, dès lors, les Breeders se font bien plus rares, ne livrant à Last Splash que deux successeurs, Title TK (2002) et Mountain Battles (2008). © Olivier Duboc /TiVo