Biographie

The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band est une formation bluegrass néerlandophone formée autour des acteurs principaux de la pièce (puis du film) Alabama Monroe (The Broken Circle Breakdown), Johan Heldenbergh et Veerle Baetens. De fait, c'est le groupe lui-même qui assure la bande originale du film, livrant au passage quelques relectures de titres d'artistes comme Bruce Springsteen ou Lyle Lovett. © Olivier Duboc /TiVo