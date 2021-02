Biographie

La courte vie du groupe The Buggles ne l'a pas empêché de marquer son époque avec le hit « Video Killed the Radio Star » (n°1 en 1979) et un album fondateur de l'electro pop, The Age of Plastic (1980). Trevor Horn et Geoff Downes ont ensuite entamé de fructueuses carrières de producteurs. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015