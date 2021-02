Biographie

Surnommé les « Beatles américains », The Byrds n'a rien moins qu'inventé et annoncé trois des plus grands styles du rock : le folk rock avec « Mr. Tambourine Man » en 1965, le rock psychédélique de « Eight Miles High » en 1966 et le country rock de l'album Sweetheart of the Rodeo en 1968. Constitué de fortes individualités comme Roger McGuinn, Gene Clark, David Crosby, Chris Hillman et Gram Parsons, et peut-être un peu trop en avance sur son temps, le groupe de Los Angeles n'a jamais vraiment rencontré la reconaissance qu'il méritait après sa séparation en 1973. © ©Copyright Music Story Claire Bailly 2015