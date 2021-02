Biographie

Bien que célèbre pour son hit planétaire "Lovefool", la formation pop suédoise The Cardigans a bénéficié de la dévotion d'un public fidèle, avant comme après ce succès surprise. Emmené par la charismatique Nina Persson et sa voix enjoleuse, le quartet attire l'attention des critiques avec son mélange d'influences sixties façon girls-groups et Beach Boys, le tout surplombé d'une subtile ombre insaisissable. Avant First Band On the Moon, paru en 1996 et contenant "Lovefool", les albums Emmerdale (1994) et Life (1995) génèrent les singles "Sick & Tired" et "Rise and Shine". Après, c'est Gran Turismo (1998) qui engendre les hits "My Favourite Game" et "Erase / Rewind" avant que le grand public n'oublie progressivement le groupe et que Persson ne se lance dans une carrière solo. © Olivier Duboc /TiVo