Biographie

Avec leurs mélodies lumineuses et aériennes et les arrangements minutieusement travaillés, the Carpenters était en contradiction directe avec la pop/rock excessive des années 70 ; pourtant, ils sont devenus des artistes très populaires pendant cette décennie, avec 12 hits connaissant un grand succès, y compris trois singles qui se sont classés numéro un. Karen Carpenter avec sa magnifique voix profonde a été l'élément distinctif de leur musique, parfaitement en harmonie avec les modalités précises, luxuriantes fournies par son frère Richard. La musique du duo s’inspire plus du pré-rock pop rock & roll, mais cela n'a pas empêché the Carpenters d’attirer un public varié, en particulier Top 40, facile à écouter, contemporain et adulte. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo