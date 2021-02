Biographie

Formé à Boston dans le Massachusetts en 1976 par les amis de lycée Ric Ocasek (1944-2019) et Benjamin Orr (1947-2000), le groupe The Cars figure dès son premier album homonyme, sorti deux ans plus tard, parmi les grands noms du renouveau de la power pop. De 1978 à 1987, sous l'égide de son compositeur et producteur Ocasek, la formation enregistre six albums et cumule les succès, tels « Just What I Needed » (1978), « Shake It Up » (1981) et « Drive » (1984). Leur musique pop rock estampillée new-wave, aux mélodies simples et entêtantes, et une esthétique façonnée par des artistes comme Alberto Vargas ou Andy Warhol, leur ont permis de rester présent dans le Top 10 américain tout au long des années 1980, donnant ensuite la légitimité aux deux chanteurs et leaders du groupe, Ric Ocasek et Ben Orr, de poursuivre une carrière sous leur nom. En 2011, une reformation donne lieu à l'album Move Like This avant le décès de Ric Ocasek en 2019. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2019