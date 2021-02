Biographie

Ce trio australien devenu sextette au cours du temps a su dépoussiérer le jazz et surtout, produire un son unique alliant jazz, ska, trip-hop et rock typiquement latino et se permet d'inviter des dizaines d'artistes différents à venir faire le boeuf sur scène ou sur album, comme en témoignent Two Shoes (2005), Cities: the Cat Empire Project (2006) et Rising With The Sun (2016). © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2016