Biographie

Duo de producteur constitué d'Andrew Taggart et Alex Pall, le projet The Chainsmokers mêle pop, dance music et indie en un brouet qui séduit le grand public dès son "#Selfie" de 2014, décrochant la première place des classements dance américains et s'écoulant à plus de dix millions d'exemplaires. Poursuivant leur conquête du marché avec "Roses", "Don't Let Me Down" ou un "Closer (feat. Halsey)", les Chainsmokers livrent leur premier effort studio en 2017 sous le titre Memories... Do Not Open, porté par le single "Something Just Like This" en collaboration avec Coldplay. En 2018, le duo revient avec Sick Boy, second album notamment défendu par l'extrait "This Feeling" en compagnie de Kelsea Ballerini, avant de livrer le maxi World War Joy... Do You Mean en 2019. © TiVo