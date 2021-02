Biographie

Fondés en 1962 autour du virtuose joueur de cornemuse et de flûtes Paddy Moloney, The Chieftains est une institution de la musique irlandaise. Musiciens amateurs jusqu’au début des années 70, ils incarnent les traditions celtiques aux yeux et oreilles du grand public depuis leur participation fameuse à la bande-son du film de Stanley Kubrick Barry Lyndon en 1975, qui leur apporta un Oscar et une consécration internationale.Grands vendeurs de disques à cette période, ils sont le groupe incontournable pour quiconque, venu d’une autre sphère musicale, veut faire un détour crédible par les traditions qu’ils incarnent. De leurs compatriotes Van Morrison, Sinéad O'Connor ou The Corrs à Madonna en passant par les Rolling Stones, Luciano Pavarotti, Paul McCartney, Roger Daltrey, Sting, Ry Cooder ou Elvis Costello, tous ont partagé avec eux les planches d’une scène ou la moquette d’un studio d’enregistrementPaddy Moloney, qui a aussi dirigé pendant des années leur label Claddagh Records et produit plus de 45 albums, est toujours au centre des Chieftains dont il est le seul membre d’origine. Toutefois, le violoniste Sean Keane est à ses côtés depuis 1968, le joueur de percussion bodhran et chanteur de sean-nós (vieux style en gaélique), Kevin Conneff est un « chef » depuis 1976 et le flûtiste Matt Molloy les accompagne depuis 1979. Musiciens et danseurs additionnels viennent renforcer ce noyau dur lors de leurs concerts.Lauréats 6 fois (sur 18 nominations) aux Grammy Awards, le groupe a reçu un Lifetime Achievement Award de la BBC à l’occasion de leurs 40 années de carrière en 2002. Discrets sur leurs convictions politiques, ils sont les ambassadeurs les mieux acceptés d’Irlande. En 1979 à Dublin, ils se produisent devant un million de personnes, venues rencontrer le pape Jean-Paul II. En 1983, ils deviennent le premier groupe occidental à se produire sur la Muraille de Chine et aussi à donner un concert dans l’enceinte du Capitol à Washington. En 2011, ils jouent en tête d’affiche du concert en l’honneur de la reine Elisabeth II, lors de sa première visite officielle en République d’Irlande.