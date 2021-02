Biographie

Dès 1963, leur succès est fulgurant grâce à « One Fine Day » et surtout He's So Fine, qui leur rapporte un disque d'or et inspire le tube de George Harrison « My Sweet Lord » (qui vaudra à l'ancien beatle un procès pour plagiat en 1976). Entre 1963 et 1966, elles font de nombreuses apparitions à la télévision et en concert, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, avant de sombrer progressivement dans l'oubli dans les années 70.