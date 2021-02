Biographie

Proposant une fusion hypnotisante de nu jazz et d'electronica downtempo, le projet britannique The Cinematic Orchestra voit le jour à Londres en 1999 autour du compositeur, multi-instrumentiste et ex-DJ de radio pirate Jason Swinscoe. Se saisissant de toutes les possibilités offertes par le jazz et par la technique du sampling, le groupe livre MOTION en 1999, très remarqué premier recueil studio en 1999 publié chez Ninja Tune. Collaborant avec un panel d'invités parmi lesquels Fontanella Bass ou le rappeur Roots Manuva, The Cinematic Orchestra livre dès lors une série d'enregistrements chaleureusement accueillis, ponctués par quelques efforts parallèles comme la bande originale du film Les Ailes Pourpres (2008) ou un set pour la série LateNightTales en 2010. En 2019, avec To Believe, The Cinematic Orchestra livre son sixième recueil studio. © TiVo