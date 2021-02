Biographie

Les Sex Pistols sont peut-être le premier groupe de punk britannique, mais les Clash sont les premiers véritables rockers punk britanniques. Ils étaient fougueux et idéalistes, porteurs d'une idéologie juste et gauchiste. Dès le départ, leur musique a été aventureuse, élargissant son rock'n roll au reggae, au dub et au rockabilly. Ils ont aussi eu la chance d'avoir deux compositeurs exceptionnels, Joe Strummer et Mick Jones, qui avaient chacun une voix distincte et un style bien particulier. Ils ont transporté des foules des deux côtés de l'Atlantique. Bien qu'ils ne soient jamais devenus les superstars que l’on pressentait, ils ont restauré la passion et la contestation dans le rock'n roll. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo