Biographie

Jimmy Somerville franchit un nouveau pas vers la starisation avec The Communards. L'alliance avec le multi instrumentiste Richard Coles, lui offre de nouvelles possibilités. Plus question de se contenter de pop synthétique gentillette. Communards en 1985 est porté par le tube « Don’t Leave Me This Way » mais aussi par des ballade pop comme « Reprise ». Le succès se perpétue avec Red en 1987 et sa version impeccable du « Never Can Say Goodbye » de Gloria Gaynor. The communards se séparent suite au changement de direction de Richard Coles, Jimmy Somerville peut entamer une carrière solo. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015