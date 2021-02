Biographie

Composé de trois sœurs et un frère de la famille Corr, les Corrs mélangent la musique de leurs origines irlandaises avec le pop/rock contemporain, en y ajoutant parfois des synthétiseurs. Le quatuor se forme en 1991. Leur popularité se cantonne à l'Irlande jusqu'en 1994, lorsque l'ambassadeur de l'Irlande aux États-Unis les invite à chanter pendant la Coupe du monde de 1994 à Boston. Cet événement aboutit à une collaboration avec Céline Dion pendant sa tournée de 1996. Le premier album des Corrs, Forgiven, Not Forgotten, devient célèbre dans le monde entier, et plus encore dans leur patrie, où il est certifié quatre fois disque platine. C'est l'un des premiers albums irlandais les plus populaires. © John Bush /TiVo