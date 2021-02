Biographie

Combinant le tintement mélodique de la guitare indie pop post Smiths avec les textures trances de la dream pop de la fin des années 80, avec quelques accents celtiques, les Cranberries sont devenus l’un des groupes les plus célèbres de la scène indie pré-Britpop britannique du début des années 90. La chanteuse Dolores O'Riordan possède une voix passionnée, puissante, qui constitue l'élément le plus caractéristique du son du groupe. Les membres du groupe deviennent des stars internationales. En 1993, leur premier album, Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, et le suivant en 1994, No Need to Argue, se vendent à des millions d'exemplaires et produisent de nombreux singles à succès. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo