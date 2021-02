Biographie

Trio de rock anglais formé par les frères Gary, Ryan et Ross Jarman, The Cribs enregistre des albums à l'ancienne qu'il parsème de refrains fédérateurs. Le troisième, Men's Needs, Women's Needs, Whatever (2007) atteint la 13ème place du classement anglais, et le suivant, Ignore the Ignorant (2009), voit l'arrivée du guitariste Johnny Marr (The Smiths) dans le groupe. En 2012, The Cribs revient en trio pour le mordant In The Belly of the Brazen Bull. Après la compilation de titres Payola (2014) paraît le sixième album produit par Ric Ocasek, For All My Sisters (2015). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015