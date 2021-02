Biographie

À la tête d'une longue et prolifique carrière, The Crusaders contemple six décennies qui ont fait la grande histoire de la musique américaine, suivant les évolutions d'un jazz tirant tour à tour vers la soul, le funk et la pop. La formation baptisée The Jazz Crusaders en 1954 réunissant Joe Sample, Wayne Henderson, Wilton Felder et Stix Hooper enregistre une douzaine d'albums pour Pacific Jazz (dont Freedom Sound, 1960 et At the Lighthouse, 1962). The Crusaders prend la suite en 1971 avec le guitariste Larry Carlton et quelques sommets (Free As The Wind en 1976) et le succès de Street Life en 1979. L'orchestre redevient The Jazz Crusaders en 1995 sous la férule de Wayne Henderson et Wilton Felder. Cette odyssée à travers l'évolution de la musique américaine se termine par une hécatombe avec les décès en chaîne du tromboniste Wayne Henderson et du pianiste Joe Sample en 2014 et du saxophoniste Wilton Felder l'année suivante. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015