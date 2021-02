Biographie

Le chanteur Ian Astbury est à l'origine de la formation de The Cult en 1981 à Bradford (Yorkshire). D'abord appellé Southern Death Cult, le groupe devient Death Cult en 1983 et l'arrivée du guitariste Billy Duffy. C'est ensuite en tant que The Cult que le groupe sort Dreamtime en 1984. D'abord tenant d'un rock à influence gothique, The Cult triomphe avec les albums Love (1985) et Electric (1987). Converti ensuite à un néo hard rock, The Cult voit son succès se propager aux États-Unis avec Sonic Temple (1989). De plus en plus centré sur le duo Ian Astbury-Billy Duffy, The Cult poursuit avec Ceremony (1991) et The Cult (1994). Puis, vient le temps des séparations et des réunions, pour la sortie du peu reluisant Beyond Good and Evil (2001) et la bonne surprise de Born into This (2007). La formation historique revient en 2012 avec un neuvième album, Choice of Weapon, mais perd l'un de ses membres l'année suivante : Mike Dimkich rejoint les rangs de Bad Religion et laisse ainsi sa place de guitariste rythmique à James Stevenson. Le bassiste Chris Wyse lui emboîte le pas, remplacé par Grant Fitzpatrick avant la sortie de l'album suivant, Hidden City, qui, en 2016, conclut toutes guitares dehors une trilogie entamée avec Born Into This. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016