Biographie

De tous les groupes qui ont émergé à la suite du punk rock de la fin des années 70, The Cure est l'un des plus résistants et des plus populaires. Faisant partie des groupes qui ont semé les graines du rock gothique, The Cure a créé les superpositions de guitares et de synthés. Le groupe devient célèbre pour ses chants funèbres lents et sombres et le look macabre du guitariste/chanteur Robert Smith, mais leur image publique a souvent caché la diversité de leur musique. À la fin des années 80, ils font leur place auprès du grand public non seulement dans leur Angleterre natale, mais aussi dans le monde entier. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo