Biographie

Inspirés tout d’abord par la brit pop des années 1990, souvent comparés à des groupes comme Blur et The Smiths dans leurs premières années, The Dears ont réussi au cours de leurs 25 ans d’existence à se créer un style à eux qu’ils qualifient d’indie-art-rock-orchestral. Depuis leurs débuts, Murray Lightburn est la pierre angulaire du groupe dont l’alignement a souvent varié. Déjà remarqués avec leur premier disque, End of a Hollywood Bedtime Story, c’est avec leur deuxième, No Cities Left (2003), qu’ils s’imposent vraiment, leur succès retentissant jusqu’en Europe et les amenant même à ouvrir pour Morrissey. Toujours pertinents après six albums où reviennent de façon récurrente les thèmes du désir et de l’amour inconditionnel, leur plus récent opus, Times Infinity Volume One, nous fait attendre le deuxième tome avec impatience.