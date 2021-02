Biographie

Ce groupe vocal associant ténors et barytons, parfois a capella, connaît un grand tube en 1956 : « Oh What A Night ». Depuis, en plus de trente années de carrière, les Dells n'ont jamais atteint le premier rang de la variété américaine. Leur relative notoriété leur a cependant permis de tourner dans les années 60, aux côtés de grands comme Dinah Washington et Ray Charles . © © ©Copyright Music Story 2015