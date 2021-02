Biographie

Le Duo Franco-Finlandais se créé à Paris en 2005 autour de la chanteuse et musicienne Olivia Merilahti et du musicien et compositeur Dan Levy. A Mouthful atteint la première place des ventes en France dès sa sortie en 2008, les consacrant premier groupe français anglophone à atteindre cette place. Les musiciens se rencontrent lors de la composition de la BO de L’Empire des Loups. Quelques mois plus tard, ils publient un EP de trois titres et continuent de collaborer pour le cinéma. A Mouthful sort en 2008 et c’est aussitôt un succès en Europe et en Australie. S’en suit une tournée avec plus de 200 concerts et de nombreuses participations à des festivals parmi lesquels les Eurockéennes de Belfort, Les Voix du Gaou, les Vieilles Charrues, Paléo, Main Square Festival d'Arras, Pukkelpop, Roskilde…Leur tournée prend fin aux Etats-Unis en septembre 2009. Puis c’est au tour de Both Ways Open Jaws de sortir en 2011. Un album plus nocturne voire un brin hanté. Radical, indépendant, The Dø innove et n’en fait qu’à sa tête. Un troisième album, Shake Shook Shaken doit voir le jour en 2014. © TDB/QOBUZ