Biographie

Les frères jumeaux Grayson et Ethan Dolan sont des adolescents américains, figures montantes de YouTube. Proches de Cameron Dallas et d'Aaron Carter (des utilisateurs de l'application Vine), ils éditent leurs premières vidéos fait-maison dès 2016. Chacune de leurs apparitions, relatant avec humour et décalage leurs expériences quotidiennes, comptabilisent plusieurs millions de vues. Le phénomène est en passe de séduire les internautes français. La même année, les jumeaux Dolan présentent Tunesdays, une compilation de titres d'artistes qu'ils apprécient tels que la rappeuse K. Flay, le duo de hip-hop australien Hermitude et l'electro de Kill Paris. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019