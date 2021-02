Biographie

The Doobie Brothers représentent l'un des plus célèbres groupes californiens de l'histoire du rock. Archétype à ses débuts, à la toute fin des années soixante, - et sous la houlette du chanteur Tom Johnston - du country-rock de l'époque, les Doobies deviennent après l'intégration au milieu des années 70 du chanteur Michael McDonald le parangon du funk blanc. Conjointement à de très nombreux hit singles (« Listen To The Music », « Long Train Runnin' »), le groupe a collectionné disques d'or et de platine, et vendu 23 millions d'albums tout au long de sa carrière. Dans les années 2000, The Doobie Brothers contente ses fans lors de tournées à succès. En 2010 sort l'album original World Gone Crazy. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015