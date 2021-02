Biographie

The Doors est l'un des groupes de rock des années 1960 les plus influents et les plus controversés. Leur premier opus éponyme de 1967 connaît un succès massif et perdure en tant que l'un des enregistrements les plus remarquables et novateurs de l'ère psychédélique. Avec son chant riche, glaçant, et ses visions de poésie sombre, Jim Morrison a exploré les profondeurs des aspects les plus sombres et les plus exaltants de l'expérience psychédélique. Leur premier travail a été trop brillant. En effet, les Doors ont été harcelés pour remettre ça, et même si les quelques albums qui ont suivi renferment une richesse de morceaux de première qualité, ils se sont vite heurtés aux limites de leurs visions un peu trop dérangeantes. ~ Richie Unterberger