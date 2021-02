Biographie

Formé à Philadelphie (Pennsylvanie) en 1957, le groupe de doo-wop The Booktones est mené par Jerry Gross (né Summers), qui le quitte deux ans plus tard pour The Gems et change de nom lors de la signature avec le label Parkway en 1960. Désormais baptisé The Dovells, le groupe vocal comprend en outre Len Borisoff, Arnie Silver, Mike Freda et Jim Mealey (Danny Brooks), parti en 1962. Premier hit de The Dovells, « Bristol Stomp » se classe n° 2 en 1961, suivi en 1962 par « (Do the New) Continental » (n° 37), « Bristol Twistin' Annie » (n° 27), « Hully Gully Baby » (n° 25), « The Jitter Bug » (n° 82), puis en 1963 « You Can't Sit Down » (n° 3), « Betty in Bermudas » (n° 50) et « Stop Monkeyin' Around » (n° 94). À l'origine de ces irrésistibles invitations à de nouvelles danses (hully gully, twist...), The Dovells continue sans Borisoff, qui prend le pseudonyme de Len Barry pour se lancer dans une carrière solo dominée par le succès « 1-2-3 » (n° 2 en 1965). Le 22 novembre 1963, The Dovells doit se produire au Memorial Auditorium de Dallas pour l'émission American Bandstand quand a lieu dans la même ville l'assassinat du président John F. Kennedy. Devenu un trio composé de Gross, Silver et Mark Stevens (né Gordesky) en 1968, le groupe prend brièvement pour nom The Magistrates et enregistre pour le label MGM. Après le départ d'Arnie Silver en 1975, Jerry Gross et Mark Stevens qui ont repris l'appellation The Dovells poursuivent en duo. Dans les années 1990, il ouvrent à deux reprises le bal du président Bill Clinton, qui se produit avec eux au saxophone. Len Barry, qui s'est joint à son ancien groupe en 1991, décède le 5 novembre 2020 à l'âge de 78 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020