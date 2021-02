Biographie

The Dresdens Dolls est un duo composé de la chanteuse et pianiste Amanda Palmer, également auteure et compositrice, et du batteur Brian Viglione. Leur union a donné naissance à un univers musical et théâtral qu'ils qualifient de « cabaret punk brechtien », inspiré par l'esthétique gothique et le Berlin décadent des années 1920. Ils ont publié trois albums studios et autant de témoignages de leurs prestations scéniques (CD et DVD) entre 2003 et 2008. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2016