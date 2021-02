Biographie

Formé en 1953 par Ahmet Ertegün et Jerry Wexler, fondateur et producteur du label Atlantic, The Drifters est la formation de rhythm'n'blues la plus populaire et la plus durable. Sous l'impulsion du chanteur Clyde McPhatter (ex-Billy Ward & the Dominoes), puis de Ben E. King qui à partir de 1959, le groupe vocal connaît un âge d'or concrétisé par une série de succès nommés « Money Honey », « There Goes My Baby » et « Save the Last Dance for Me ». C'est ensuite Rudy Lewis qui conduit, de 1961 jusqu'à sa mort trois ans plus tard, les hits « Some Kind of Wonderful », « Up on the Roof » et « On Broadway » aux sommets des charts. Celui qui fut l'un des premiers chanteurs, Johnny Moore prend le relais jusqu'à la séparation en 1969 et chante sur le dernier grand succès « Under the Boardwalk ». The Drifters renaît quelques années après et, sous différentes incarnations, s'emploie à perpétuer un répertoires fait de classiques. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015