Biographie

Formé en 1978 à Manchester, The Durutti Column est avant tout le groupe de Vini Reilly, guitariste féru de jazz happé par le punk. Signé sur Factory Records, il développe une esthétique pointue dirigée vers le rock expérimental et l'électronique. Les premiers albums The Return of the Durutti Column (1980), Another Setting (1982) ou Without Mercy (1984) demeurent les références d'une musique axée sur l'atmosphère et l'improvisation. En 1989, Vini Reilly s'ouvre aux samples dans un album homonyme, puis s'oriente dans d'autres univers tels que l'electro (Sex and Death, 1995) ou la musique de théâtre, jusqu'à l'hommage au manager historique Tony Wilson dans Paean to Wilson en 2009. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015