Biographie

Sous le nom de Jack Sparrow, Leonard Dillon enregistre dès 1965 deux titres ska avec le producteur-arrangeur Coxsone Dodd. L'année suivante, le duo formé avec Stephen Taylor prend le nom de Ethiopians et distille un reggae nourri de textes engagés teinté d'un ska doux et dansant. Après 1970, malgré des prises de position très engagées, ils enregistrent régulièrement avec les producteurs les plus en vue en Jamaïque. En 1975, Taylor meurt dans un accident de voiture et Dillon poursuit seul l'aventure des Ethiopians. Depuis, ce dernier exploite surtout son ancien répertoire. Revenus à la mode dernièrement, les Ethiopians sont surtout appréciés pour l'extrême délicatesse de leur musique et la facture roots style de leurs textes. © © ©Copyright Music Story Music Story 2015