Biographie

The Everly Brothers (qui, fait exceptionnel pour l’époque friande d’appariements inventés, sont vraiment frères), ne comptent pas seulement parmi les artistes les plus fameux du rock'n'roll et de la country des années cinquante, et du début des années soixante. Leur approche des harmonies à deux voix leur a de plus permis d’exercer une durable influence sur des musiciens majeurs de la pop music, comme The Beatles, The Bee Gees, The Byrds, The Beach Boys, ou Simon and Garfunkel. Entre 1957 et 1964, leurs succès mondiaux (« Bye Bye Love », « All I Have to Do Is Dream »), pour un total de 35 chansons classées dans le Top 100 américain, en font incontestablement le premier duo du genre. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015