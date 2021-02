Biographie

Alors que le post punk n’a jamais autant été dans l’air du temps durant les années 2010, c’est l’un de ses grands gourous qui tombe au champ d’honneur le 24 janvier 2018. A 60 ans, Mark E. Smith s’éclipse laissant derrière lui une impressionnante discographie d’une trentaine d’albums à la tête de son groupe The Fall. Quoique le terme de groupe soit un brin déplacé, le line up de l’institution mancunienne que fut cette Chute n’ayant jamais cessé de changer en presque quatre décennies… Entre l’engagement des Clash, le nihilisme des Sex Pistols et la raideur de Joy Division, Mark E. Smith choisit d’être ailleurs… Dès les fameux Dragnet (1979) et Grotesque (After The Gramme) (1980), le cerveau fou de The Fall insuffle une vision joliment malsaine et des saveurs atonales à la scène britannique post punk. La musique de ces terroristes électriques trace ainsi d’improbables lignes entre le Velvet Underground, Captain Beefheart, les Stranglers, le krautrock de Can et finalement des tonnes d’autres influences disparates. Mais ce vrai-faux n’importe quoi, ce bricolage arty qu’on ne peut encager, impose une réelle unité que la voix titubante de Smith et sa prose choc, caustique et débridée, rendaient vraiment unique.Spoken word débité comme des mantras, claviers psychédéliques, rockabilly anorexique, folk dub, basse chloroformée, rock garage, punk minimaliste, tout était possible avec Mark E. Smith ! Une sorte de Joyce aviné du rock’n’roll dont l’écho résonnera plus tard chez Stephen Malkmus de Pavement comme chez James Murphy de LCD Soundsystem… On comprend l’influence du bonhomme sur ses contemporains en regardant la liste éclectique de ceux l’ayant invité sur leurs albums : Gorillaz, Elastica, Coldcut, Edwyn Collins, Inspiral Carpets ou bien encore les Allemands de Mouse on Mars… Mieux, en 2014, les jeunes azimutés de la Fat White Family enregistreront même une chanson intitulée I Am Mark E Smith… © MZ/Qobuz