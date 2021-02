Biographie

Menée par le très charismatique Wayne Coyne, The Flaming Lips est sans conteste l'une des formations américaines les plus insaisissables à jamais avoir vu le jour. Dès 1986, le ton est donné avec Hear It Is et un rock alternatif expérimental aux forts parfums psychédéliques, une recette qui trouvera son parfait équilibre sur Transmissions from the Satellite Heart (1993) et Clouds Taste Metallic (1995). Suite à un Zaireeka déstabilisant prenant la forme de quatre CD destinés à être joués simultanément, le groupe opère une mue pour livrer deux chefs-d'oeuvre de pop délicate et ambitieuse avec The Soft Bulletin (1999) et Yoshimi Battles the Pink Robots (2002), bénéficiant tous deux d'arrangements complexes et soignés. Après At War with the Mystics (2006), le groupe opère un retour à l'expérimentation avec notamment les albums Embryonic (2009) et The Terror (2013). © Olivier Duboc /TiVo