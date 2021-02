Biographie

The Four Tops est un quartet de Motown américain dont le répertoire était principalement composé des styles doo-wop, jazz, soul music, R&B, et disco. Ce groupe originaire de Détroit était composé à la base des membres Levi Stubbs (un cousin du chanteur Jackie Wilson), de Abdul "Duke" Fakir, Renaldo "Obie" Benson et de Lawrence Payton. Au fil des années, les membres quittent successivement le groupe, puis sont remplacés par d'autres connaissances. Parmi leurs plus grands titres figurent "I Can't Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)" et "Reach Out I'll Be There" (adapté par la suite en français sous le titre "J'attendrai" par Claude François). En 1972, les Four Tops quittent Motown et signent chez ABC Records. Ils continuent par ailleurs d'enregistrer des tubes dans les années 80 sous divers labels. En 1990, le groupe fait son entrée dans le fameux musée "Rock and Roll Hall of Fame" en 1990, puis dans le "Vocal Group Hall of Fame" en 1999. En 2004, le Rolling Stone Magazine les sélectionnent à la place n°79 dans le classement des 100 plus grands artistes de tous les temps.