Biographie

Définissant leur musique quelque part entre le style rock de stade de U2 et le pop/rock de groupes tels que Better Than Ezra et Counting Crows, les membres de the Fray se font remarquer avec leur premier album en 2005, How to Save a Life. Après deux maxis -- Movement et Reason -- le groupe signe chez Epic. How to Save a Life sort en 2005, et "Over My Head (Cable Car)" atteint la huitième place du Billboard Hot 100 ; le titre éponyme de l'album, largement utilisé dans la série Grey's Anatomy, devient un tube dans le monde entier, entre dans le Top Ten aux États-Unis, et culmine à la première place en Bulgarie, en Irlande, au Canada et en Espagne. © Andrew Leahey /TiVo