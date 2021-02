Biographie

À l'origine un ensemble jazz formé au milieu des années 60, Kool & the Gang devient l'une des formations funk les plus inspirées et les plus influentes des années 70, et l'un des groupes de R&B les plus populaires des années 80 après la sortie de leur tube phare, "Celebration" en 1979. Tout aussi funky que James Brown ou Parliament (et samplé presque aussi souvent), Kool & the Gang se base sur les formations jazz de ses membres et sur leur amitié de longue date pour former un groupe très soudé, ayant l'interaction et l'improvisation d'une formation jazz, plus l'énergie et l'étincelle d'un groupe aux influences autant soul, R&B, que funk. © John Bush /TiVo