Biographie

Née à New Brunswick (New Jersey) en 2005, The Gaslight Anthem est une formation punk rock américaine puisant aussi bien ses influences dans le heartland rock de Bruce Springsteen pour ces portraits de l'Amérique dont ce dernier a le secret que dans la tradition punk américaine tendance mélodique. Le groupe entame sa discographie dès 2007 avec un premier opus intitulé Sink or Swim, suivi par le très remarqué The '59 Sound en 2008. Son successeur, American Slang, s'assure à son tour les faveurs de la critique en 2010, faisant dès lors des productions du groupe des sorties attendues de pied ferme. © Olivier Duboc /TiVo