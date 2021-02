Biographie

Formé à Los Angeles en 1978 sous le nom The Misfits, The Go-Go's tire ses racines du punk et de la power pop pour devenir, au contact de la new wave, le plus grand groupe féminin à ne pas dépendre d'un mentor. En 1980, « We Got the Beat » lance un feu d'artifice de simples qui va propulser Belinda Carlisle, Jane Wiedlin, Charlotte Coffey, Kathy Valentine et Gina Shock en pensionnaires régulières des classements de ventes, tandis que Beauty and the Beat (n° 1 en 1981), Vacation (1982) et Talk Show (1984) prolongent ce succès au format album. Les hits « Our Lips Are Sealed », « Vacation », « Head Over Heels » ou « Turn to You » figurent parmi les grands moments du groupe au son façonné par Richard Gottehrer. Séparé en 1985 et ouvrant la voie aux carrières en solo de Belinda Carlisle et Jane Wiedlin, The Go-Go's se reforme épisodiquement en 1990, puis en 1994 à l'occasion de la sortie de la compilation Return to the Valley of The Go-Go's, comprenant trois nouvelles chansons. En 2001 sort un nouvel album modestement intitulé God Bless The Go-Go's. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015