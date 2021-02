Biographie

Il aura fallu que deux farouches détectives s’en mêlent pour que le grand public puisse avoir à la riche musique de The Handsome Family. En effet, c’est en 2014, alors que le générique de True Detective emballe les aficionados de la série, que le groupe se retrouve propulsé sur l’avant de la scène. Pourtant, le couple marié depuis 1988 dispose déjà d’une discographie bien fournie. Leur 9 opus contiennent alors déjà ce mélange de folk et de country, noyé dans un univers surréaliste sombre au possible, narrant un quotidien écrasé sous le soleil brûlant du Sud des Etats-Unis. Dorénavant installés au Nouveau-Mexique, les amoureux composent et enregistrent chez eux, dans leur home-studio. Loin du regard, ils donnent une nouvelle vie à une Amérique gothique, où les légendes du diable viennent côtoyer les récits bibliques. En 2016, vingt-deux ans après Odessa, sort Unsen. Ce dernier-né est, comme d’habitude avec The Handsome Family, en plein dans la modernité, ne tombant jamais dans les clichés de la musique traditionnelle américaine. © AR/Qobuz