Biographie

Les Suédois de The Haunted s'assurent une notoriété mondiale avec une recette efficace, du thrash metal fusion mâtiné de death metal mélodique. The Haunted explose vite les frontières de sa Suède d'origine, après The Haunted en 1998, il commence à arpenter les scènes mondiales avec Made Me Do It en 2000. One Kill Wonder est considéré comme l'un des albums importants du metal en 2003, et permet à The Haunted de triompher jusqu'en Australie et en Afrique du Sud. rEVOLVEr en 2004 poursuit dans la même veine. Même si The Dead Eye (2006) et Versus (2008) sont plus quelconques, The Haunted reste une figure de proue du thrash avec Unseen en 2011. Après un important renouvellement de la formation en 2012, The Haunted sort Exit Wounds en aout 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015