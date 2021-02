Biographie

Moins connu du grand public que d'autres précurseurs du son actuel, le collectif The Herbaliser est pourtant un des groupes qui ont façonné la rencontre de l'electro et du rap. Ollie Teeba et Jake Wherry commencent à collaborer ensemble à la fin des années 80, ils forment The Herbaliser à partir de 1995. Leurs albums Very Mercenary (1999) et Something Wicked This Way Comes (2002) figurent parmi les réussites du genre. Same At It Ever Was en 2008 marque lui un recul de leur inspiration. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015