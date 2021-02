Biographie

The Hives a déjà huit ans de carrière quand il est reconnu comme un chef de file du garage rock du début des années 2000 à la faveur du succès des Strokes et des White Stripes. Mélangeant tendances arty avec code vestimentaire strict noir et blanc et guide spirituel (imaginaire Randy Fitzsimmons?) et rock sous influence Stooges, le groupe se forme à Fagersta en Suède en 1993 autour des encore adolescents Nicholaus Arson, Chris Dangerous, Dr. Matt Destruction, Vigilante Carlstroem et Howlin' Pelle Almqvist. Ils accèdent au succès avec le bien nommé Veni Vidi Vicious en 2000. © Heather Phares /TiVo