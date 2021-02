Biographie

Formé à Minneapolis en 2000, The Hold Steady s'implante à Brooklyn (New York) où il devient l'un des groupes les plus en vue après un impressionnant premier album Almost Killed Me en 2004. Devenu la coqueluche des critiques des deux côtés de l'Atlantique, le groupe de Craig Finn se différencie de la concurrence par un rock solide proche des racines américaines. Méritant un grand prix d'excellence pour Stay Positive en 2008, The Hold Steady poursuit ses efforts avec Heaven Is Whenever au printemps 2010. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015