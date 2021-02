Biographie

Formé à Ulaanbaatar en 2006 et baptisé d'après le terme mongol désignant l'humain, le projet The Hu propose un mélange évocateur à la croisée de la folk, du rock, du heavy metal, de l'instrumentation traditionnelle et de la technique de chant de gorge (khöömii). Employant un arsenal d'instruments tels que le morin khuur (vièle mongole), la guimbarde, la flûte tsuur ou le tovshuur (luth à deux cordes), le groupe impose sa relecture bien personnelle d'anciennes mélodies mongoles, faisant une apparition très remarquée sur les réseaux sociaux avec les titres "Yuve yuve yu" et "Wolf Totem" en 2018 et décrochant une entrée dans le Billboard US, une tournée mondiale et une rencontre avec le président Battulga Khaltmaa tandis que sort son premier effort studio en 2019, The Gereg. © TiVo