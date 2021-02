Biographie

À partir de 1961, les Impressions occupent régulièrement les hit-parades noirs américains avec des titres comme Gipsy Woman ou « You Must Believe Me », qui imposent un gospel moderne passant habilement du prêche énergique à la ballade veloutée et au « groove » profane. Après 1965, le groupe sort des chansons plus engagées dans le combat antiraciste, comme « This Is My Country » (1968). En 1970, Curtis Mayfield quitte le groupe pour mener une carrière solo. Les Impressions poursuivent de leur côté une carrière plus discrète mais non moins productive.