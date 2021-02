Biographie

En 1975, les tensions entre The Jackson 5 et le patron de la Tamla Motown, Berry Gordy, conduisent le groupe à changer de label et poursuivre son aventure musicale sous le nom The Jacksons. À cette époque où le disco détrône la soul, le groupe connaît un regain de succès grâce à l'envolée de la carrière solo de Michael Jackson. Alors au faîte de sa popularité, son départ en 1989 est fatal au groupe familial. Succédant à la période The Jackson 5 chez Tamla Motwon (de 1969 à 1975), le parcours de The Jacksons pour le label Epic s'accomplit sur une douzaine d'années et six albums studio. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016