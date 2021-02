Biographie

C’est d’abord sous le nom de Dr. Pepper’s Jaded Hearts Club Band, dans une référence évidente aux Beatles, que Miles Kane (The Last Shadow Puppets), Nic Cester (Jet) au chant, Matt Bellamy (Muse) à la basse et au chant, Graham Coxon (Blur) et Jamie Davis (Transcopic) à la guitare, et Sean Payne (The Zutons) se réunissent dans un supergroupe dont la vocation est de reprendre de façon plus contemporaine de vieux classiques de la pop, du rock ou de la soul. Leur premier concert est ainsi donné lors d’une soirée privée à Los Angeles en 2018 et de nombreux autres artistes, et notamment Paul McCartney en personne, viennent par la suite prêter main forte à la formation de luxe. Un premier album en public, intitulé Live at the Club 100, voit le jour en 2019, enregistré lors d’un concert caritatif, et bientôt germe l’idée d’un premier véritable album. Celui-ci, intitulé You’ve Always Been Here, paraît en 2020 et est produit par le leader de Muse, Matthew Bellamy, via son label Helium-3. Sa sortie est annoncée quelques semaines auparavant via la publication de la reprise « Reach Out I’ll Be There ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020