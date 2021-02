Biographie

Puisant dans la tradition mod anglaise sixties de ses héros (The Who, The Small Faces, The Kinks), mêlant rhythm'n'blues, rock nerveux et commentaires sociaux, The Jam explose en pleine période punk pour devenir le groupe préféré d'outre-Manche jusqu'à sa séparation en 1982. Le trio classe ainsi 18 titres consécutifs dans le Top 40 britannique, dont quatre numéros un. Nombre de ses chansons, composées par son leader Paul Weller, sont aujourd'hui de véritables classiques - à l'instar de certaines écrites dix ans plus tôt par Pete Townshend ou Ray Davies - et ont influencé plusieurs générations de groupes anglais, notamment toute la vague britpop apparue dans les années 1990. © ©Copyright Music Story Stan Cuesta 2017